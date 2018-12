Esporte Tigre perde peças para rivais e fará reposição Elenco colorado manteve jogadores titulares, mas volantes foram para Goiás e Atlético

Com diversas mudanças no departamento de futebol, o elenco colorado também sentirá os reflexos das alterações na comissão técnica e na diretoria de futebol. O Tigre conseguiu manter alguns jogadores do plantel de 2018, mas terá de contratar bastantes para o setor de volantes, uma vez que o time colorado perdeu peças importantes para os rivais da capital.Além do goleiro Rafa...