Esporte Tigre passa em branco em primeiro teste do ano Em jogo-treino no centro de treinamento do clube, colorado não conseguiu passar pelo Luziânia, empatando em 0 a 0

Principal carência no ano de 2018, o ataque do Vila Nova continua não funcionando na temporada de 2019. Nesta quinta-feira (10), o Tigre recebeu o Luziânia para um jogo-treino, em seu centro de treinamento, em empatou em 0 a 0. O duelo foi o primeiro teste do colorado no ano. A primeira formação titular do Vila Nova em 2019 foi a campo com Saulo; Felipe Rodrig...