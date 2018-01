Tigre negocia para ter goleiro do Grêmio Anápolis

Vila Nova e Grêmio Anápolis seguem negociando o empréstimo do goleiro Matheus Kaiser para o clube colorado. O time anapolino fez uma contraposta para o Tigre solicitando que jogadores do clube goianiense sejam envolvidos na negociação.

Sem especificar número ou nomes de atletas que estariam envolvidos na contraposta, a direção do Vila Nova confirmou que continuará negociando com o Grêmio Anápolis, mas salientou estar conversando com outros clubes e goleiros para suprir as saídas de Luís Carlos (transferido para o Paraná) e Wendell (transferido para o Oeste).

A proposta inicial do Vila Nova era estender o contrato do goleiro com o Grêmio Anápolis, que termina em agosto, até o final de 2018 para o jogador atuar até o final da Série B pela equipe colorada.

O goleiro Gabriel, formado na base colorada, deve ser o camisa 1 do Tigre na estreia do Vila Nova no Campeonato Goiano, dia 17, no Serra Dourada, contra o Iporá.

Matheus Kaiser já defendeu o Vila Nova em 2017, mas ficou pouco tempo. Pelo Grêmio Anápolis, o jogador foi campeão da Divisão de Acesso em 2017.

Pré-temporada em Catalão

O Vila Nova não deve viajar para Catalão, onde cogitou encerrar a pré-temporada. De acordo com o diretor de futebol do Tigre, Felipe Albuquerque, as chances do clube colorado finalizar a preparação nas dependências da Abecat são pequenas.

"Nos foi ofertado. Estamos avaliando o custo, mas a chance é muito pequena. Nós faríamos essa questão para os atletas ficarem juntos, a última semana seria até fechada", explicou o dirigente.