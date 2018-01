Tigre mantém mistério e não confirma escalação

O Vila Nova repete a fórmula utilizada nas últimas rodadas do Goianão e faz mistério sobre o time que entrará em campo para enfrentar o Atlético neste sábado (27), no Estádio Olímpico.

Segundo o treinador Hemerson Maria, alguns jogadores relataram dores musculares e podem ficar fora do confronto. O Vila Nova é um dos poucos times que conseguiram repetir escalações de uma rodada para outra. O técnico colorado usou o mesmo time na vitória (1 a 0) contra o Goiás e no empate sem gols com a Anapolina.

“Está sendo um início de temporada alucinante. Temos de ter alguns cuidados com atletas que estão vindo de sequência de jogos porque existem sinais de desgastes. Diminuímos a carga de treinamentos e mudamos o horário para dar maior descanso aos jogadores”, comentou Hemerson Maria.

Segundo o preparador físico do Tigre, Renan Lima, a maior preocupação do Vila Nova é com os jogadores que estão em fase de transição da base para o profissional. “Dudu, Batata e Philippe estão recebendo treinamentos diferentes porque estão sentindo um pouco mais”, explicou Renan Lima. Dudu esteve nos três jogos do Vila Nova o Goianão. Philippe e Batata fizeram uma partida, cada.