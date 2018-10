Com a semana livre para treinamentos, o Vila Nova inicia nesta segunda-feira (8) a preparação para o confronto contra o Boa Esporte, pela 31ª rodada da Série B, com a calculadora nas mãos. A matemática estará ao lado do clube colorado na sequência da competição. O objetivo do Tigre é entrar no G4 o quanto antes e, levando em consideração a média de pontos dos 4º colocados na história dos pontos corridos da 2ª Divisão nacional, o time colorado precisa de mais 16 pontos para o sonhado acesso.

Desde que os pontos corridos foram adotados na Série B, a média de pontuação dos clubes que terminaram a competição na 4ª colocação é de 63 pontos. O número, na atual temporada, deve garantir uma vaga na elite do Campeonato Brasileiro, por causa do equilíbrio entre as equipes. Na história, apenas três clubes conquistaram a pontuação ou mais e não subiram: Náutico (63 pontos, em 2015), América-MG (67 pontos, em 2014) e São Caetano (71 pontos, em 2012).

“Eu tenho certeza de que vamos subir a equipe do Vila Nova, contra tudo e contra todos. Acho que não ficou mais difícil (o acesso). Nossa atuação no clássico (sábado) vai nos dar uma força tremenda para o restante da competição”, opinou o zagueiro Wesley Matos.

O clube colorado vai enfrentar Boa Esporte (casa), Juventude (casa), Londrina (fora), Paysandu (casa), Brasil de Pelotas (fora), Figueirense (casa), Criciúma (casa) e São Bento (fora).

O defensor Wesley Matos considera ideal separar os duelos por mini-metas, de dois em dois jogos. “Serão dois jogos em casa, nos quais temos obrigação de fazer os 6 pontos. Com essa pontuação, podemos novamente entrar no G4 porque tem confrontos diretos. Temos de fazer nossa parte. São oito jogos, dois sem perder e vamos procurar manter a regularidade para buscar esse acesso”, salientou o defensor, que se refere aos confrontos contra o Boa Esporte e Juventude, próximos compromissos da equipe colorada na competição.

“Temos dois jogos dentro de casa e com obrigação de fazer os seis pontos”, afirmou o camisa 10 colorado, Alan Mineiro, que não vê a briga do acesso mais difícil para o Vila Nova após o empate com o Atlético no clássico realizado no sábado.

“Estamos a 3 pontos do G4, com dois jogos em casa. Está tudo em aberto no campeonato. Nossos concorrentes têm jogos difíceis pela frente. O Goiás, nosso rival, terá dois jogos seguidos fora. Se vencermos as duas, vamos ultrapassá los, por exemplo. Não é momento para desespero, mas não podemos mais vacilar dentro de casa”, pontuou o jogador de 31 anos.