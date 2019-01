Esporte Tigre inicia ano com time mais encorpado Para comentarista e ex-jogador, elenco colorado está melhor formado em relação às últimas temporadas. Título estadual e acesso são objetivos principais

Na fila de conquistas do Campeonato Goiano desde 2005, quando levantou a taça pela última vez, o título estadual é uma obsessão para o Vila Nova em 2019. Mesmo tendo frustrado o sonho do acesso para a Série A no ano passado, a diretoria colorada aposta em uma base mantida do elenco de 2018 para ter um melhor início de ano e um time mais pronto já no Estadual. Para o coment...