Esporte Tigre frustra mães coloradas com empate sem gols Alvirrubro faz atuação segura, mas fica no empate com a Ponte Preta, 0 a 0, e perde a chance de retomar liderança

Diante de um bom público no Serra Dourada na tarde de ontem, o Vila Nova manteve a invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu presentear a torcida, em especial às mães presentes, com a vitória. Em jogo muito equilibrado, o Tigre ficou no empate sem gols com a Ponte Preta.Com o resultado, a equipe colorada, que terminou a última rodada na li...