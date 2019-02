Esporte Tigre enfrenta primeira frente de dupla batalha Perto de estrear na Copa do Brasil, Vila Nova fecha o 1º turno do Estadual diante do Goianésia, no OBA

Com boa campanha no Campeonato Goiano até aqui, o Vila Nova fecha neste domingo (10) o 1º turno da competição. O Tigre recebe o Goianésia, às 17 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, e busca a vitória para chegar à metade da 1ª fase entre os primeiros colocados na tabela. Com esse objetivo, o elenco colorado tenta não se desfocar do jogo em virtude da estreia na C...