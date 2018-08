Esporte Tigre encontra entraves no mercado

Com o encerramento do período de inscrições de novos jogadores na Série B se aproximando, o Vila Nova se movimentou nos últimos dias para trazer três contratações. O clube, no entanto, não conseguiu buscar jogadores que eram considerados como “primeira opção na lista”, mas aposta nos jogadores que chegaram.O fim do prazo para inscrições é no dia 10 de setembro. O Tigre t...