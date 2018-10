Esporte Tigre deverá ter poucas alterações na equipe titular

O técnico Hemerson Maria preferiu não adiantar qual será a formação titular a ser utilizada contra o Atlético. No entanto, o treinador colorado disse que a escalação não sofrerá mudanças bruscas em relação ao empate diante do Guarani.Uma mudança é dada como certa. Com o zagueiro Naylhor suspenso e a possibilidade do retorno de um lateral esquerdo de ofício, Hemerson Maria...