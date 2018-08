Esporte Tigre com poder de reação limitado Sob o comando de Hemerson Maria, colorado ainda não conseguiu vitória ao sair perdendo uma partida

O Vila Nova voltou de Santa Catarina mais uma vez sem trazer pontos e saiu do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro (G4). O revés mostrou mais uma vez a incapacidade que o time colorado tem para reverter um quadro adverso. Desde a chegada do técnico Hemerson Maria ao clube, no início da Série B do ano passado, o Tigre não conseguiu vencer um jogo sequer ...