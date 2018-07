Esporte Tigre busca rugir em casa de novo Vila Nova tenta voltar a vencer em Goiânia após quatro jogos

Após sucesso nos dois últimos jogos fora de casa, o Vila Nova volta a jogar no Serra Dourada, quinta-feira, às 20h30, contra o Londrina. O Tigre está no G4 da Série B, com 22 pontos, mas o torcedor colorado não tem sido muito feliz das últimas vezes em que foi ao estádio ver o time dele. O Vila Nova não vence, em casa, desde o dia 28 de abril, quando bateu o Sampaio ...