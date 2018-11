Esporte Tigre busca 59 pontos para fazer melhor campanha Sem chances de acesso, Vila Nova visita São Bento para registrar marca recorde na competição nacional

O Vila Nova encerra sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro sem chances de acesso, mas com a oportunidade de registrar a melhor campanha da história do clube na competição por pontos corridos. Para que isso ocorra, o Tigre precisa vencer o São Bento, neste sábado (24), às 17 horas, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). A partida contra a equipe paulista t...