Esporte Tigre apresenta esperança de solução para o ataque Michel Douglas participou da campanha do CSA em 2018 e espera estancar crise ofensiva do clube. Volante Denner também foi apresentado

O Vila Nova sofreu bastante com o setor ofensivo na última temporada. O Tigre marcou apenas 41 gols na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, tendo o oitavo pior rendimento entre os 20 clubes participantes da competição. Ontem, a diretoria colorada apresentou o atacante Michel Douglas, que no ano passado jogou por CSA e Desportivo Aves, de Portugal. "Tive um ano...