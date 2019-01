Esporte Tigre anuncia mais um jogador vindo do Guarani Zagueiro Philipe Maia é o terceiro atleta do Bugre que chega para reforçar o elenco colorado em 2019. Jogador trabalhou com o técnico Umberto Louzer

O Vila Nova anunciou nesta terça-feira (8) o seu 12º reforço para a temporada de 2019. O zagueiro Philipe Maia, que já estava acertado, esteve na sede do clube e fechou contrato até o final do ano. Philipe Maia estava no Guarani e é mais um jogador que foi indicado pelo técnico Umberto Louzer. Além dele, o volante Denner e o lateral direito Felipe Rodrigues também...