Tigre anuncia duas novidades

O Vila Nova iniciou o ano de 2018 anunciando duas contratações. O volante Ryan Ramos e o atacante Keké devem se apresentar nesta terça-feira (2), juntamente com o restante da equipe, para iniciar a pré-temporada.

Ryan, que foi revelado pelo Figueirense, tem 25 anos e vem do futebol português, do União da Madeira, no qual atuou nas últimas duas temporadas. Em 2017, o atleta não recebeu muitas oportunidades e atuou em apenas cinco jogos durante todo o ano. O jogador chega para disputar posição no meio de campo com Geovane, que tem contrato até o final de 2018, e Fagner, que renovou seu vínculo só até maio, quando acaba o Goiano.

O atacante Keké, que iniciou sua carreira no Mogi Mirim, chega como uma aposta. O jogador, de 22 anos, vem por empréstimo da Tombense, que acertou com o volante PH. Em 2017, atuando pela equipe mineira, o jogador marcou 3 gols em 15 jogos. Kéké será mais uma opção para o sistema ofensivo que muito foi cobrado pela torcida.

O técnico Hemerson Maria já possui cinco jogadores para disputar posição durante o Campeonato Goiano: Moisés e Mateus Anderson, titulares em grande parte da Série B de 2017, e os novos contratados, Ramon e Reis, além do próprio Keké.

O Vila Nova é o último da capital, entre os que disputam a 1ª Divisão do Estadual, a iniciar sua pré-temporada, o que ocorrerá apenas na tarde desta terça-feira (2). A equipe tem sua estreia marcada para o dia 17, contra o Iporá, no Serra Dourada.