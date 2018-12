Esporte Tigre acerta contratação de jogador do Ceará Zagueiro Patrick vem por empréstimo de um ano e fecha setor de defesa do colorado

O Vila Nova acertou no último dia do ano a contratação do zagueiro Patrick, que estava no Ceará. O jogador de 21 anos chega por empréstimo até o final do ano. Patrick começou a temporada como titular no Campeonato Cearense, disputando 10 jogos e marcando um gol. No entanto, o jogador perdeu espaço ao longo do ano, tendo disputado apenas uma partida pelo Vozão na Série A...