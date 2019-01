Esporte Tigre acerta com jogador que estava na quarta divisão paulista Atacante Radsley, de 23 anos, vem da Francana, onde marcou nove gols na Série B do Campeonato Paulista

O Vila Nova acertou a contratação do atacante Radsley, de 23 anos, que estava na Francana. O jogador já está treinando com o restante do elenco colorado, e deve ser oficilizado em breve. Radsley disputou a quarta divisão do Campeonato Paulista, no ano passado, e marcou nove gols. Revelado pelo União São João, o atacante rodou por outras equipes do interior paulis...