Esporte Tiago Cametá afirma que Vila Nova tem 'obrigação' de vitória diante do Crac Lateral direito, que substituirá o lesionado Felipe Rodrigues, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (28) e celebrou retorno do Tigre ao OBA

Substituto do lateral direito Felipe Rodrigues, lesionado durante o clássico contra o Goiás no último domingo (27), Tiago Cametá encara a oportunidade como uma responsabilidade com a camisa do Vila Nova. O Tigre terá pela frente o Crac, na quinta-feira (31), às 20h30, na reabertura de seu estádio, o Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O jogo marcará o fechamento da 4ª r...