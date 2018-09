Esporte Thiem sobe para sétimo lugar no ranking da ATP após conquistar título na Rússia Tenista austríaco sobe em ranking geral, que ainda é liderado pelo espanhol Rafael Nadal

A ascensão de Dominic Thiem foi a principal novidade da atualização desta segunda-feira (24) do ranking da ATP. O austríaco foi campeão no fim de semana do Torneio de São Petersburgo, um evento de nível ATP 250, e assim conseguiu ascender para a sétima posição na lista. Thiem foi o único Top 10 do ranking a entrar em quadra na última semana em competições oficia...