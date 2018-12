Esporte Thiago Silva supera Neymar e é eleito o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Francês Revista exaltou as performances de Thiago Silva e principalmente seu estilo de jogo "hiperperfeccionista"

O zagueiro Thiago Silva superou o atacante Neymar e foi eleito o melhor jogador estrangeiro do Campeonato Francês no ano de 2018, em decisão da tradicional revista France Football. De acordo com a publicação, o defensor da seleção brasileira recuperou seu alto nível e foi um dos melhores jogadores do ano no futebol francês. Ao eleger o zagueiro como o melhor estran...