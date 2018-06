Esporte Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira contra a Costa Rica Tite tem revezado os capitães da seleção desde que assumiu o comando da equipe

O zagueiro Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira em seu segundo compromisso na Copa do Mundo da Rússia. Nesta quinta-feira, véspera do confronto com a Costa Rica, pelo Grupo E, em São Petersburgo, a CBF anunciou que o defensor do Paris Saint-Germain vai ser o próximo jogador a utilizar a braçadeira, no rodízio implementado pelo treinador na função desde q...