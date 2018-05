Esporte Thiago Silva minimiza lado emotivo e garante estar pronto para a Copa O zagueiro de 33 anos vai disputar o seu terceiro Mundial

Titular e capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro Thiago Silva até hoje convive com críticas por causa de sua instabilidade emocional. Ele não concorda que seja instável. Garante estar preparado para disputar sua terceira Copa, pois "aos 33 anos, me sinto como um garoto" e procura conviver com os comentários com tranquilidade. "Encaro naturalment...