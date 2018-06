Esporte Thiago Silva herda camisa 2 de Daniel Alves e Marcelo vestirá o número 12 na Copa Confira a numeração dos jogadores do Brasil para a Copa do Mundo

Neymar com a 10, claro. Gabriel Jesus será o 9. E Thiago Silva herdou a 2 do lesionado Daniel Alves. A seleção brasileira já tem a numeração definida para a Copa do Mundo. Em lista divulgada oficialmente nesta sexta-feira pela CBF, não há grandes novidades em relação às camisas que os jogadores usaram nas Eliminatórias para o Mundial que será realizado na Rússia a partir d...