Esporte Thiago Silva alerta para que seleção não mude estilo quando estiver em vantagem

Thiago Silva começou bem a terceira Copa do Mundo da sua carreira. Um dos mais experientes jogadores à disposição do técnico Tite, o zagueiro teve atuação segura no empate contra a Suíça, mas viu as atenções se voltarem para o seu companheiro no setor defensivo, Miranda, que reclamou de falta no gol que evitou a vitória da seleção e a colocou pressionada para o seu s...