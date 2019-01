Esporte Thiago Santos ganha apoio de equipe, mas terá sombra

Nas três primeiras partidas que foram disputadas pelo Atlético, neste ano, o atacante Thiago Santos foi bastante cobrado por torcedores. Começou por um pênalti batido por ele e que foi defendido pelo goleiro Wendell, no amistoso com Ceilândia (0 a 0. Nos jogos contra Goianésia (2 a 0) e Itumbiara (1 a 1), Thiago até teve chances, mas não marcou. Com isso, os colegas de ...