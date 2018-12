Esporte Thiago Mendes vibra com novo acesso do Goiás Mesmo de longe, morando na França, volante comemora conquista do ex-clube

Revelado nas categorias de base do Goiás, o volante Thiago Mendes deixou o clube no final de 2014 e proporcionou um bom retorno financeiro aos cofres alviverdes. No entanto, a saída não desfez o laço de carinho e de torcida que o jogador tem pelo Goiás. Mesmo morando na França, Thiago Mendes acompanhou a campanha de retorno esmeraldino para a Série A.“Sempre acompanhei o...