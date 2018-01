Tevez se envolve em polêmica ao dizer que leva o filho à favela para apanhar e não ‘desmunhecar’

Em entrevista ao canal de televisão TyC Sports, o atacante do Boca Júniors Carlos Tevez deu uma declaração que levantou uma grande polêmica na Argentina. Segundo O Povo, o jogador afirmou que leva Lito, seu filho de três anos, ao bairro pobre onde ele cresceu para que o menino apanhe no futebol e não “desmunheque”.

"Levo o Lito ao bairro comigo. Ele é menino, mas... imagina. A mãe, os avós, ele é o único menino. Se não levo ao bairro para que lhe deem uns tabefes, ele desmunheca", disse Tevez na entrevista.

Entre as interpretações geradas pela fala do jogador, alguns entenderam que Tevez acredita no uso da agressão para evitar que Lito se assuma com homossexual quando crescer. Já outros defendem que o atacante se expressou mal e pretendia dizer que deseja que seu filho cresça forte para enfrentar as adversidades da vida.