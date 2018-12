Esporte Tevez lamenta final na Espanha: “Conmebol não pensou na torcida” Apesar da indignação, Tevez pediu concentração ao Boca Juniors para o jogo decisivo - a partida de ida terminou em 2 a 2

Em Madri desde a quarta-feira, o Boca Juniors tenta concentrar as suas atenções na finalíssima da Copa Libertadores, neste domingo, contra o River Plate, no estádio Santiago Bernabéu. Mas parte do elenco segue insatisfeita com a obrigação de decidir o importante título longe da América do Sul. É o caso de Carlitos Tevez, que demonstrou indignação nesta quinta-feira. ...