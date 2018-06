Esporte Tetracampeão da MotoGP, Marc Márquez testa carro da Toro Rosso na Fórmula 1 O piloto, de 25 anos, pilotou o carro no autódromo de Spielberg, na Áustria

Tetracampeão mundial da MotoGP apenas aos 25 anos e líder da temporada na categoria, Marc Márquez buscou novos desafios nesta terça-feira (5). Das duas rodas, partiu para as quatro e realizou pela primeira vez um teste na Fórmula 1. Ele pilotou um carro da Toro Rosso no autódromo de Spielberg, na Áustria. Márquez seguiu os exemplos do multicampeão Valentino Rossi e do ...