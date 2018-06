Esporte Testemunhas do 7 a 1 recuperam confiança Goianos que estiveram no Mineirão, em 2014, acreditam na mudança de rumo do Brasil após a chegada do técnico Tite

O cenário de choro e desolação que se transformou o Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 8 de julho de 2014, ficou no passado. A goleada impiedosa aplicada pela Alemanha sobre o Brasil na semifinal da Copa do Mundo parecia um trauma quase insuperável. Porém, o resgate da autoestima do torcedor foi rápido. Hoje, o sentimento e a esperança é de que o sonho int...