Esporte Teste de fogo para alviverde Em busca de reabilitação e de vaga no G4, Goiás recebe o Fortaleza, líder e candidato do título do torneio

Jogando no Estádio Olímpico na noite de hoje, às 19 horas, o Goiás terá o seu primeiro teste após a derrota no clássico para o Vila Nova. O adversário será o líder da Série B do Brasileiro, o Fortaleza. O jogo coloca à prova não só tecnicamente mas, também, psicologicamente, a equipe de Ney Franco, após os 3 a 0 para o rival colorado.Conquistar os três pontos sobre o líder da Sé...