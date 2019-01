Esporte Terrão deu ousadia e coragem

Para Michael, a formação no terrão foi fundamental para viver o momento que está hoje. “Muitas pessoas que foram crias da base não vingaram. Não têm ousadia e coragem que tenho e tenho isso porque passei pelo terrão. Não me importo se vou apanhar, se vou cair, machucar”, detalhou. “Ser chamado de peladeiro não me incomoda. Enquanto me chamam assim, eu jogo bola.”O joga...