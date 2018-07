Esporte Terceira opção, Cuca é anunciado pelo Santos e assina até dezembro de 2019 O treinador irá assinar contrato com o clube até dezembro de 2019

Uma semana depois de demitir Jair Ventura, a diretoria do Santos anunciou nesta segunda-feira (30) a contratação de Cuca para ser o novo treinador do clube. Ele estava sem trabalhar desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras. Esta será a segunda passagem dele pela equipe da Baixada Santista como técnico. E atuou como volante do clube nos anos 90. ...