Esporte Terceira Divisão do Goianão é definida com 11 equipes A competição está prevista para começar no dia 10 de outubro e vai até o dia 9 de dezembro

Foi realizado nesta terça-feira (24), o conselho técnico da Terceira Divisão do Campeonato Goiano, onde foi definido os times e a fórmula de disputa da competição. A 17ª edição da competição terá 11 equipes, assim como no último ano e está prevista começar no dia 10 de outubro e terminar no dia 9 de dezembro. Os 11 times foram divididos em dois grupos: O grup...