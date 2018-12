Esporte Tenistas do Brasil buscam técnicos estrangeiros para alcançar 'outro nível' Dos oito principais tenistas brasileiros, seis trabalham atualmente com treinadores de outros países

Os técnicos estrangeiros estão dominando o tênis de alto rendimento do Brasil. Dos oito melhores do País em simples, seis contam com treinadores de outros países. As exceções são os duplistas Bruno Soares e Marcelo Melo, campeões de Grand Slam, que seguem trabalhando com compatriotas. A opção por estrangeiros não é algo recente. Dois dos principais tenistas do Bra...