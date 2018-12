Esporte Tenente de vídeo com a torcida do Goiás será homenageado na Câmara de Aparecida de Goiânia César Salustiano receberá certificado de reconhecimento nesta terça-feira

Depois de ser homenageado pela Assembleia Legislativa de Goiás, o tenente César Salustiano terá apoio da Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia. Nesta terça-feira (11), às 19h30, o policial militar, que interagiu com a torcida do Goiás pulando durante a comemoração do acesso do clube esmeraldino, receberá um Certificado de Monção Honrosa. No dia 18 de novembro,...