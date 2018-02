Tencati vê Atlético mais organizado após sua chegada

Apesar do empate com a Aparecidense, na noite desta quarta-feira (14), por 0 a 0, pela 8ª rodada do Campeonato Goiano, o técnico do Atlético, Claudio Tencati, gostou da atuação da equipe e acredita que está conseguindo moldá-la a sua maneira aos poucos.

“O nosso trabalho está aparecendo, os jogadores estão se entregando, fomos organizados, tivemos boas chances e desperdiçamos. Isso tudo é consequência da falta de tempo para treinar”, afirmou o treinador, que, em quatro jogos no comando, conquistou dois empates, uma derrota e uma vitória.

Depois de empatar com o Camaleão, o Atlético segue sem conseguir engrenar no Estadual. Nas oito rodadas disputadas até aqui, o Dragão só conquistou uma vitória e enxerga a luta pela classificação às semifinais cada vez mais difícil.

Em Aparecida de Goiânia, o time rubro-negro até teve a chance de sacramentar sua segunda vitória consecutiva na competição e ganhar fôlego. No último lance do jogo, o Atlético teve um pênalti a seu favor após a bola bater na mão de Mirita dentro da área, mas Tomas Bastos bateu mal e desperdiçou a cobrança.

É o segundo pênalti que o Atlético perde no campeonato. Jorginho, que não está mais no time, já havia perdido uam cobrança na 1ª rodada, diante do Itumbiara.

“Cheguei agora e ainda não sei quem é o batedor, quem não é. Daqui a pouco, teremos a identidade desse jogador que será o cobrador oficial de pênalti, de falta, de bola parada. Mas fiquei contente com o comportamento da equipe”, frisou Tencati.

O Dragão segue na 4ª colocação do Grupo A com 8 pontos, 3 atrás da Anapolina, que ainda não jogou na rodada e encara o Vila Nova na noite desta quinta-feira (15). O próximo duelo do Dragão é contra o Anápolis, no sábado (17), no Estádio Jonas Duarte.