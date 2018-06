Esporte Tencati ressalta evolução e consistência da equipe atleticana durante as partidas Com 19 pontos, o Dragão está a 3 do G4 e na próxima rodada enfrenta o Boa Esporte, no estádio Olímpico

Com a vitória sobre o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira (29), o Atlético conseguiu pela primeira vez nesta Série B vencer duas partidas consecutivas, já que na última rodada havia derrotado o Sampaio Corrêa. O segundo triunfo consecutivo foi o primeiro do time nesta Série B, fato que de acordo com Claudio Tencati fortalece o elenco rubro-negro, que vive sob desconfiança. "Essa sequên...