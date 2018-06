Esporte Tencati garante que Atlético ainda vai embalar na Série B Sem vencer há quatro partidas, o treinador está com o cargo ameaçado

Às vésperas do clássico contra o Vila Nova, pela 12ª rodada da Série B, o treinador Claudio Tencati confirmou que fará mudanças no time titular do Atlético. O recém contratado Pedro Bambu fará sua reestreia pelo clube rubro negro. Segundo o comandante, o volante será importante para que o time consiga o equilíbrio que tem buscado na competição. "Quando o resultado não ac...