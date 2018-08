Esporte Tencati espera que Atlético faça um jogo de regularidade contra o CRB O Dragão está na 6ª colocação, com 34 pontos

O jogo contra o Guarani foi uma dos piores do Atlético nessa Série B, o clube não conseguiu desempenhar o bom futebol das últimas rodadas e acabou sendo derrotado, porém esse duelo já ficou no passado, agora o foco é total no confronto desta sexta-feira (24), diante do CRB, às 21h30, no estádio Antônio Accioly. Com 34 pontos, o Dragão está a apenas dois do Avaí, ...