Esporte Tencati diz que não vai pedir demissão e assume responsabilidade por momento do clube Treinador se vê como capitão do barco rubro-negro e não abandonará o projeto do clube: “Se a diretoria optar, eu não posso fazer nada”

O técnico Claudio Tencati disse em coletiva que não vai pedir demissão do comando técnico do Atlético. Em entrevista à Rádio Sagres 730, Adson Batista disse que precisa pensar com cabeça fria sobre a situação do treinador. Comandante do Dragão chamou a responsabilidade do atual momento do clube para si. “Tenho contrato até o final da temporada e vou acreditar ...