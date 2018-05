Esporte Tencati confirma mudanças para encarar a Ponte Preta Willian Alves, Tomas Bastos e Tito darão lugar a Lucas Rocha, Rômulo e Renato Kayzer

Às vésperas da viagem para encarar a Ponte Preta em Bragança Paulista, o treinador Claudio Tencati confirmou três mudanças na equipe titular do Dragão. Após as baixas de Tito, que teve seu vínculo com o Confiança, seu antigo clube, revalidado, e Tomas Bastos, suspenso pelo STJD nesta quarta-feira (16) por conta da expulsão diante do Coritiba, ainda na 2ª rodada da Sèrie B...