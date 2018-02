Tencati assume o Atlético com missão de tirar time da crise

Com missão inicial de tirar o Atlético da zona de rebaixamento do Campeonato Goiano, o técnico Claudio Tencati foi apresentado nesta quinta-feira (1°), no Centro de Treinamentos do Dragão. O novo comandante atleticano comandou o treinamento dos jogadores, que foram reservas no empate com o Anápolis, e se diz pronto para assumir o comando técnico do clube rubro-negro.

“É um desafio grande, porque é clube renomado aqui e no Brasil. Encaro com muita confiança e personalidade. Sei da minha responsabilidade e o segredo é vencer. De um jogo para o outro é a solução, nada de acúmulo de resultados negativos. Com eles (jogadores) rendendo, tudo vai dar certo. Sou um organizador, sabendo fazer esse gerenciamento, dá para sonhar com à fase final do goiano e o título, mas vamos dar um passo de cada vez”, disse o treinador.

A estreia de Claudio Tencati à frente do Atlético será neste domingo (4). O time atleticano, que é lanterna do Grupo A com 3 pontos, visita o Grêmio Anápolis, no Jonas Duarte, pela sexta rodada do Estadual. Na última quarta-feira, o treinador assistiu, no Estádio Olímpico, o empate sem gols com o Anápolis.

“De imediato temos que motivar esses atletas. Temos jogadores de qualidades, alguns não se encontraram ainda por um motivo ou outro. Sei que no futebol tudo é curto e rápido. Domingo já tem jogo e na quarta-feira, Copa do Brasil. É o momento de tirar o melhor de cada jogador”, analisou Claudio Tencati.

O técnico de 44 anos terá Aléssio Antunes como seu auxiliar técnico, eles trabalharam juntos no Londrina. O ex-treinador do Atlético, João Paulo Sanches, será o coordenador de futebol do Dragão.