Tempo Real do POPULAR: Flamengo x Cruzeiro

Até a próxima, torcedor!

Encerramos aqui o tempo real do primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Obrigado pela companhia e nos vemos segunda-feira. Dessa vez pela Série A, com Atlético x Bahia. Até lá, pessoal. Abraços.



O resultado deixa a final da competição nacional aberta. Quem vencer o duelo da volta, no dia 27, no Mineiro (Belo Horizonte), se consagrará como campeão da Copa. O Flamengo busca seu 4º título na competição, enquanto o Cruzeiro tenta igualar o Grêmio, como maior campeão da Copa, com 5 troféus. Caso um novo empate aconteça, a decisão será definida nos pênaltis.



49' | 2ºT - ACABOU NO MARACANÃ!

Aos 49 minutos, Marcelo Aparecido apita e encerra o confronto entre Flamengo e Cruzeiro: 1 a 1.

45' | 2ºT - Vamos até os 49'

42' | 2ºT - Cruzeiro tenta chegar ao 2º gol, mas não passa pela defesa do Flamengo.

38' | 2ºT - GOOOOOOOOLLLL DO CRUZEIRO!

De Arrascaeta deixa tudo igual no Maracanã! Hudson arriscou de longe, Thiago deu rebote e o camisa 10 só tocou para o fundo das redes rubro-negras.

36’ | 2ºT - ÚLTIMA ALTERAÇÃO CELESTE!

Thiago Neves deixou o campo para a entrada de De Arrascaeta.

29’ | 2ºT - GOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO!

Lucas Paquetá abre o placar no Maracanã. Após bate e rebate, a bola sobrou livre para o atacante fuzilar as redes de Fábio. No replay, jogada irregular.

28’ | 2ºT - Mudança no Cruzeiro!

Rafinha em campo! Alisson, que perdeu a melhor chance do Celeste em campo, vai para o banco de reservas.



26’ | 2ºT - FÁÁÁÁBIO!

Por duas vezes o goleiro do Cruzeiro salva o time celeste de sofrer o primeiro gol da partida.



24’ | 2ºT - Berrío recebe livre pelo lado direito de ataque, mas toca errado.

23’ | 2ºT - Everton bate escanteio, mas a defesa celeste afasta o perigo.



21’ | 2ºT - TROCA DE VOLANTES!

Cuéllar entra no lugar de Márcio Araújo.

21’ | 2ºT - QUE FLA!

Willian Arão tabela com Paquetá, mas na hora H, Léo cortou.

19’ | 2ºT - Diego é cercado no campo de ataque e não consegue finalizar jogada ofensiva. Segue 0x0 no Maracanã.