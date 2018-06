Esporte Temer parabeniza seleção pela vitória e seguidores não perdoam: "Oportunista" “Parabéns, seleção, pela garra e determinação!", diz a mensagem no Twitter pessoal do presidente

Minutos após a vitória da seleção brasileira no segundo jogo da Copa do Mundo, o presidente Michel Temer parabenizou a seleção pela "garra e determinação" em postagem no Twitter. Mas, os seus seguidores não gostaram da publicação e lotaram o perfil de críticas. Temer acompanhou o primeiro tempo do jogo entre o Brasil e a Costa Rica no Palácio do Jaburu. Durante o inte...