Esporte Tem Treta no UFC! Lutadora de Goiás sonha com cinturão Sarah Frota chega à principal franquia da modalidade e faz planos para dominar categoria peso-palha

A treta chegou ao UFC. Com um nocaute ainda no primeiro round, a lutadora Sarah Frota “A Treta”, de 31 anos, impressionou Dana White e conseguiu assinar contrato com o Ultimate Fight Championship (UFC) após participar do Contender Series Brasil. A lutadora com apelido intimidador quer brilhar em cenário internacional e levar a bandeira de Goiás para o mundo. Nascida ...