Esporte Tem chinês na Terceirona do Goianão Meia de 18 anos espera que Mineiros seja sua porta de entrada para o futebol profissional no Brasil

Goianos, nordestinos, paulistas, gaúchos, paraenses, mineiros, cariocas. O futebol goiano costuma receber atletas de todos os lugares do País, ao longo de uma temporada, para as disputas das três divisões do Campeonato Goiano. A Terceirona, que começa nesta quarta-feira (10) com três partidas, será a porta de entrada para a carreira profissional de um jogador chinês....