Tecnologia, Messi perde pênalti e Guerrero joga pouco: o dia 3 da Copa no Resumão do POPULAR

Messi perde pênalti e Guerrero joga pouco: o dia 3 da Copa no Resumão do POPULAR

Que dia cheio! O sábado (16) foi de quatro jogos de Copa do Mundo da Rússia, o único com essa quantidade de partidas nas 1ª e 2ª rodadas. Se você não deu sequer uma cochiladinha, conseguiu ver todas as polêmicas, zoeiras e craques em quatro ótimas partidas dos grupos C e D. Enquanto você ainda está tentando compreender o que deu no técnico argentino Ricardo Gareca...