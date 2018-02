Tecnologia como aliada do futebol

Antes do jogo com a Aparecidense, no sábado, o técnico Hélio dos Anjos disse que o elenco do Goiás havia feito “todos os testes, as fotos termográficas e exames de CK não deram maiores alterações.” O treinador, na verdade, estava corroborando o aparato tecnológico que o Goiás dispõe para cuidar dos atletas dentro e fora de campo. No clube, a meta é elevar o desempenho fí...